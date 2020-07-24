В управлении здравоохранения рассказали о том, как женщина заболевшая пневмонией смогла покинуть лечебное учреждение.

В Шымкенте 63-летняя пациентка провизорного центра была найдена на стройке с признаками насильственной смерти в ста метрах от госпиталя. По словам руководителя горздрава, жительница Шымкента самовольно покинула медицинское учреждение. Об это, по словам Тимирхана Варзилова, свидетельствует видеозапись с камер наблюдения. Главный врач города уверяет, они провели служебное расследование, жалоб от родных пациентки по поводу хода лечения погибшей женщины, не было.

Тимирхан Варзилов: Дело в том, что в ведомстве МВД есть реальная видеозапись, как женщина самовольно отпросилась и вышла из этого учреждения. То есть в данном случае, состояние на момент поступления было удовлетворительное, была клиника. Пневмония — диагноз. У нас есть полный отчет главного врача о том, как все произошло. Убийство произошло за пределами медучреждения. Из любой больницы, даже охраняемой, человек который захочет, он всегда выйдет.