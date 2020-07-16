Информацию подтвердили в пресс-службе города.

Тимирхана Варзилова назначили исполняющим обязанности руководителя управления здравоохранения города Шымкента, после того как пост руководителя ведомства покинул Рустам Албаев.

В пресс-службе акимата пояснили, что прежний глава горздрава ушёл он по собственному желанию, но причину не назвали.

Тимирхан Варзилов становится и.о руководителя управления здравоохранения второй раз. На момент, когда его назначили исполняющим обязанности в первый раз, и пришелся первый заболевший коронавирусом пациент в Шымкенте. На время тяжелой эпид-ситуации в городе пришлось и его повторное назначение.

Тимирхан Варзилов родился в городе Алматы в 1966 году. Он окончил Алма-Атинский государственный медицинский университет по специальности -лечебное дело, квалификация-врач.

Анастасия Новикова