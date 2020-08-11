Об этом на брифинге в информационно-коммуникационном центре сообщил исполняющий обязанности руководителя городского управления здравоохранения Тимирхан Варзилов.

По его словам, в городе ежедневно улучшается эпидемиологическая ситуация, сокращается численность заболевших инфекционными заболеваниями.

«Для борьбы с инфекцией COVID-19 в медицинских организациях Шымкента функционировало 26 провизорных мест. На сегодняшний день действует только 19% провизорных мест, освобожден 81% койко — мест», — сообщил Т. Вазилов.

С августа медицинские учреждения начали работу в обычном режиме. В частности, пациенты могут получать плановое лечение.

Кроме того, по состоянию на 11 августа в городе зарегистрировано 5114 больных коронавирусной инфекцией, в том числе симптомные — 2608, бессимптомные — 2506. Число вылечившихся достигло 3865 человек.

По информации здравоохранения, с 24 марта по сегодняшний в Шымкенте от коронавирусной инфекции скончались 39 человек.

Стоит отметить, что объявленный в стране карантин положительно повлиял на улучшение эпидемиологической ситуации в городе.