Центры по обслуживанию населения г.Шымкент временно изменили свой график работы.

Такое решение было принято согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Шымкент.

Таким образом, городские ЦОНы будут принимать граждан с понедельника по пятницу 09.00 до 14.00 часов.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм посещение ЦОНов возможно только при условии предварительного бронирования очереди через специальный сервис на портале электронного правительства egov.kz, по номеру 1414 или с помощью мобильных приложений Telegram бот EgovKzBot2.0.

В связи с этим для получения услуг в отделах обслуживания населения необходимо бронировать очередь до 13.30 часов.

При посещении центров обслуживания населения просим соблюдать дистанцию, наличие медицинских масок обязательно.

График работы: ПН-ПТ с 09.00 до 14.00 без перерыва. Суббота выходной.