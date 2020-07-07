Центры по обслуживанию населения г.Шымкент временно изменили свой график работы.
Такое решение было принято согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Шымкент.
Таким образом, городские ЦОНы будут принимать граждан с понедельника по пятницу 09.00 до 14.00 часов.
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм посещение ЦОНов возможно только при условии предварительного бронирования очереди через специальный сервис на портале электронного правительства egov.kz, по номеру 1414 или с помощью мобильных приложений Telegram бот EgovKzBot2.0.
В связи с этим для получения услуг в отделах обслуживания населения необходимо бронировать очередь до 13.30 часов.
При посещении центров обслуживания населения просим соблюдать дистанцию, наличие медицинских масок обязательно.
График работы: ПН-ПТ с 09.00 до 14.00 без перерыва. Суббота выходной.