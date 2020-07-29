За последние шесть месяцев инсультное отделение Туркестанской областной клинической больницы провело 67 операций.

Из них 28 тромболозистных и 39 нейрохирургических операций. Отметим, что 22 нейрохирургических операций являются открытыми и 17 эндоваскулярными.

Ежедневный рабочий темп врачей остается достаточно напряженным.

В Туркестанской областной клинической больнице лечение больных инсультом во время пандемии проводится в необходимом количестве, в соответствии с санитарными требованиями.

В специализированном инсультном центре проводятся все виды тромболизиса, тромбоэкстракции и нейрохирургических операций, соответствующих Всемирной доказательной медицине и клиническому протоколу страны. Несмотря на строгий карантинный режим в стране, больным, нуждающимся в срочном хирургическом вмешательстве, проводятся необходимые операции.

Все больные, поступившие в Центральную клиническую больницу, получают соответствующее лечение и находятся под строгим наблюдением врачей. Помимо больных опасным вирусом, необходимое медицинское лечение получают и другие пациенты больницы.

Стоит отметить, что специалисты инсультного отделения Туркестанской областной клинической больницы в прошлом году провели 85 тромболитических и 115 нейрохирургических операций