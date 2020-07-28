Многодетная семья из аула Шакпак получила в подарок четырехкомнатный дом.

Гульмира Сейлбекова, жительница села Шакпак Байдибекского района Туркестанской области, до сегодняшнего дня не имела собственного жилья. Многодетная мать на протяжении многих лет снимала жилье со своими 5 детьми. В честь 30-летия Духовного управления мусульман Казахстана ключи от 4-х комнатного дома были переданы нуждающейся семье через корпоративный фонд «Зекет» в рамках проекта «Ел үлесі – пәтерге».

Спонсорскую помощь оказал председатель крестьянского хозяйства «Аскар-Тау», индивидуальный предприниматель Аскар Оразханулы. Всего по всей стране в рамках данного проекта вручили 244 жилищных сертификатов.

В свою очередь Гульмира Сейлбекова поблагодарила предпринимателя и представителей Духовного управления за доброе дело. Кроме того, новосёлов обрадовало близкое к их дому расположение школы, детского сада и спортивной площадки. Разделили радость многодетной семьи главный имам Туркестанской области Мусабек Актамберды, председатель совета ветеранов сельского округа и старейшины села.

Стоит отметить, с начала года в Байдибекском районе благодаря отзывчивым и добродушным спонсорам уже третья семья празднует новоселье.