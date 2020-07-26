Шымкентцы оказались самыми дисциплинироваными?!

Ни одной свадьбы, ни массовых семейных торжеств, ни узату, ни тоев за время карантина в городе не было! Такое заявление на брифинге сделал главный полицейский города.

И это при нашей любви закатывать пышные торжества с шикарными кортежами, вертолётами, потрясающими тортами в виде замков и другими креативными идеями.

В сеть, конечно, просочились кадры гуляющих возле Дендропарка молодоженов. Но как оказалось, парочка просто решила устроить фотосессию. Не более того!

Ералы Джумаханбетов назвал лишь нескольких мелких фактов нарушения карантинного режима городскими кафе и ресторанами. После установленного санврачами времени в Шымкенте работали 2 ночных клуба, столько же кафе и один массажный салон.

Ералы Джумаханбетов начальник ДП г. Шымкента:На территории города созданы 30 групп для мониторинга, в состав каждой группы вошли участковые инспектора полиции, представители городского акимата, прокуратуры и департамента по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг. Нарушения происходят в торговых центрах, магазинах, кафе, предприятиях питания и других общественных местах.

За время карантина в городе поймали 15 спекулянтов лекарственными препаратами. Трое из них — провизоры. Дела на них переданы в департамент экономических расследований. 5 уголовных дел из них прекращены в связи с отсутствием состава преступления. Более трёхсот шымкентцев наказаны за нарушение санэпидрежима.

Главный полицейский города поделился с журналистами скудными деталями нашумевших дел. Больше двух месяцев в Шымкенте длится следствие по делу о жестоком избиении женщины. Подозреваемого поймали, однако дело до суда пока не дошло.

Ералы Джумаханбетов начальник ДП г.Шымкента: Подозреваемый арестован, сейчас все экспертизы назначены, как получим результаты, мы в суд направим.

На рассмотрении находится и дело об убийстве студента в микрорайоне Маятас. 17-летнего Абзала Уткурова жестоко избили в конце мая. Некоторое время спустя он скончался в реанимации, не приходя в сознание. Родные и близкие рассчитывают на справедливое расследование. По словам Джумаханбетова, они попросили поменять следователя.

Ералы Джумаханбетов начальник ДП г.Шымкента:6 человек арестованы, трое под подпиской ходят, экспертиза ведется, интересовались с других регионов, можете с адвокатом прийти, посмотреть дело. По ходу дела нюансы бывают, вчера только попросили поменять следователя, мы поменяли. На контроле стоит.

Джумаханбетов напомнил, дополнительные ограничения в Шымкенте будут действовать пока до 2 августа. Нарушение карантинных правил грозит малому и среднему бизнесу штрафами — от 600 до 900 тысяч тенге.