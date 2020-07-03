Полицейские Туркестанской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве собутыльника

В дежурную часть Ордабасинского отдела полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в одном из недостроенных зданий в селе Шубар обнаружен труп мужчины.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником ОП Галымжаном Куашбаевым. Судя по ранениям нанесенным пострадавшему, полицейские установили, что смерть потерпевшего вероятно наступила в результате удара тупым предметом по голове. Впоследствии эту версию подтвердили и эксперты.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Ордабасинского РОП по статье 99 УК РК “Убийство”. С целью раскрытия тяжкого преступления в ДП Туркестанской области создали совместную группу из числа лучших оперативников криминальной полиции региона и Ордабасинского РОП.

Оперативники в ходе проведенного подворного обхода установили личность убитого. Им оказался местный безработный житель. Далее оперативная группа тщательно начала изучать круг знакомых потерпевшего, свидетелей, которые вероятно видели что-то важное. В результате таких мероприятий сотрудникам удалось выйти на след возможного подозреваемого. Его полицейские задержали в городе Арысь, где он работал сторожем на одном из объектов. Подозреваемым оказался сосед погибшего.

Со слов подозреваемого, они накануне с потерпевшим распивали спиртное в одном из недостроенных зданий в селе Шубар. Затем между ними произошла ссора, переросшая в драку. В ходе потасовки мужчина ударил по голове своего собутыльника кирпичом и сбежал.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Полицейскими выясняются все обстоятельства случившегося. Подозреваемый находится под стражей.