В Шардаринском районе полицейские выявили 40 нарушений карантина и 90 случаев купания в запрещённых местах

В связи с введением карантина из-за распространения коронавирусной инфекции мобильной группой, состоящей из сотрудников полиции Шардаринского РОП и представителей других заинтересованных органов, ежедневно проводится рейдовые и профилактические мероприятия по контролю и соблюдению карантинных мер и пресечению других правонарушений.

В результате работы в данном направлении на территории Шардаринского района полицейскими выявлено 40 граждан, нарушивших карантин, в отношении которых составлены административные протокола по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».

К примеру, в городе Шардара одно из кафе работало несмотря на карантин и обслуживало посетителей. Также, участковые инспектора полиции выявили продуктовый магазин в с. Жаушыкум, который открыто работал, игнорируя карантинные меры и не предпринимая мер безопасности. Собранные материалы по всем фактам направлены в Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК по Туркестанской области для принятия законного решения.

Кроме того, в связи тем, что на территории Шардаринского района имеется большое количество мест для купания, полицейские проводят разъяснительные работы и предупреждают граждан о мерах безопасности и недопустимости купания в летнее время в запрещенных местах. Также стражи порядка установили ограждения на дорогах в направлении Шардаринского водохранилища для уменьшения потока людей и автотранспорта. Ежедневно возле водохранилища полицейские в две смены проводят рейдовые мероприятия. В результате принятых мер сотрудники полиции выявили 90 правонарушений и составили административные протокола по статье 364 КоАП РК «Нарушение правил общего водопользования».

В свою очередь, полицейские Туркестанской области призывают граждан не нарушать требований режима карантина. Не стоит купаться в неустановленных и опасных для купания местах на реках и водоемах района. Также следует научить детей мерам безопасности. Не стоит выходить на улицу без острой необходимости, стоит постоянно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.