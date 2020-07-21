В Шымкент доставили гуманитарную помощь из всемирной организации здравоохранения и России.

Большую гуманитарную помощь в Шымкент отправила всемирная организация здравоохранения. Всего в третий миллионник страны доставили 25 тысяч защитных щитков, 3800 защитных очков, почти 7 тысяч медицинских халатов, 20 тысяч медицинских и 54 тысячи респираторных масок. Общественники признаются, Шымкенту больше необходимы лекарственные препараты.

Поступила в Шымкент и гумпомощь из России. Соседи выслали нашим медикам медицинские маски, комплекты защитной одежды для медиков и противорирусный препарат «Коронавир» — 236 упаковок. Минздрав этот препарат одобрил. «Коронавир» используют для лечения пациентов в российских больницах, теперь этим препаратом будут лечить симптомных корона-положительных и в Шымкенте.

«Это запатентованный препарат нового поколения, российский. На данный момент он прошел три клинических испытания в России. Сейчас этот препарат гуманитарной помощью доставили в Шымкент. По регионам отдельно по упаковкам. Также сейчас СК «Фармация» закупает этот препарат напрямую как дистрибьютор, чтобы в дальнейшем обеспечить наши больницы. Препарат зарегистрирован в Казахстане, прошел полностью по документам растаможку, Минздрав разрешение дал. То есть это не какая-то подделка, все легально», — рассказала Мария Хасанова, начальница отдела бюджетной логистики ТОО «Ак Ниет».

Препарат вместе со средствами индивидуальной защиты уже доставили в провизорный стационар в микрорайоне Асар. Антикорровцы обещают проследить за тем, чтобы гум-помощь не просочилась в продажу. Напомним, ранее в Шымкент доставляли помощь из Катара, Китая и Узбекистана.

Анастасия Новикова