В рамках тура экскурсоводы города ознакомились с ключевыми объектами городища и получили информацию для дальнейшего использования знаний.

По инициативе управления туризма города Шымкента, совместно с сотрудниками проектной группы по восстановлению цитадели, был проведен тест-тур для гидов-экскурсоводов по объектам комплекса старого городище.

Цитадель входит в ТОП-50 объектов Карты туристификации Казахстана в рамках государственной программы развития туристской отрасли РК на 2019-2025 годы.

В перспективе проект станет центром притяжения туристов и привлекательной дестинацией в комплексе с близлежащими объектами — парком Независимости, площадью Ордабасы, рекой Кошкарата и другими. Сейчас разрабатываются маршруты по объекту и комплексу в целом.

Напомним, что на городище, в рамках программы «Культурное наследие», были проведены археологические раскопки, которые дали интересные материалы, характеризующие динамику развития древнего и средневекового города. Удалось определить и время формирования города – это II век до нашей эры. Таким образом установлено, что Шымкенту — 2200 лет.