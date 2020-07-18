В Шымкенте ведутся строительные работы на 75 километрах магистральных дорог, в том числе по строительству продолжения проспекта Кунаева и реконструкция объездной дороги, об этом сообщили в Управлении ПТ и АД акимата Шымкента.

По данным управления, крупные проекты охватывают все дорожные направления города. Автомобильные дороги с высокой пропускной способностью транспортных потоков в направлении Ташкента, Туркестана и Алматы будут сданы в эксплуатацию до 2023 года.

В городе ведется реконструкция магистральной автомобильной дороги А-2 протяженностью 31,6 км. Ориентировочная стоимость строительства дороги, состоящей из восьми этапов, — 23 млрд тенге.

Общая протяженность строительства продолжения улицы Кунаева — 21 километр, стоимость — 36 млрд тенге.

Кроме того, ведется строительство продолжения улицы Аль-Фараби. Ее протяженность — 7,6 км, стоимость — 3,6 млрд тенге. Строительные работы планируется завершить в 2021 году.