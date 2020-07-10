Об этом сообщил аким города Мурат Айтенов на своей странице Instagram.

Аким города с директором ТОО «Kazmedpribor Holding» Рахатом Байзаковым обсудили вопросы по борьбе с пандемией. Предприниматель подарил жителям города 150 палатных кроватей, 400 штативов для инфузионных вливаний и 40 двухстворчатых ширм.

«Но это не главное, главное то, что мы в скором времени вместе с ТОО KAZMEDPIBOR начнём выпускать свои аппараты ИВЛ.

Мы активно работали над этим проектом три месяца. Следующий этап, получить необходимые сертификации и мы запустимся по полной.

В первую очередь заполним все наши больницы, потом начнём помогать другим больницам страны, сообщил Мурат Айтенов.