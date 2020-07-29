Об этом сообщила руководитель управления образования Жанат Тажиева.

Она ответила на вопросы: Как в детских садах будут соблюдать санитарные требования, одно из которых – дистанция? И как идет подготовка к новому учебному году.

Если поддержит спецкомиссия, то уже третьего августа детские сады третьего мегаполиса начнут принимать воспитанников. Тем не менее, все дошкольные учреждения обязаны соблюдать санитарные нормы и требования. Так, в группах должно быть не более 15 детей. В преддверии начала учебного года разрешено работать и подготовительным курсам.

А ученики из отдаленных районов Шымкента возможно, начнут учебный год в офлайн, в стенах родных школ. В некоторых населенных пунктах, присоединенных с территорий Сайрамского и Толебийского районов, количество школьников не превышает 120.

Специалисты считают, что проведение уроков в таких малокомплектных школах не представляет опасности. Но даже в этом случае будет учитываться согласие родителей.

В тоже время сейчас ведется большая работа по подготовке к дистанционному обучению. По словам главного учителя города, сейчас решается вопрос улучшения качества интернета в отдаленных районах.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента: «Более 35 000 школьников города будут обеспечены бесплатным доступом в интернет. Что касается низкого качества интернета, то сейчас мы работаем над этой проблемой с провайдерами.

Сейчас в Шымкенте стартовала акция Дорога в школу. Детям из малообеспеченных семей будет перечислено по 30 000 тенге. Эту помощь получат более 42 000 школьников города. Еще 24 000 передадут во временное пользование компьютеры.

Напомним, что по заявлению министра здравоохранения РК Алексей Цоя, главным условием для смягчения карантина является снижение уровня заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране, а также занятость не более 70 процентов коек в течение недели.

В таком случае с 3 августа будет разрешена деятельность следующих объектов:

ТРЦ, ТД, торговые сети с ограничением по времени и дням, крытые продовольственные, непродовольственные рынки;

Детские кабинеты коррекции, образовательные центры, детские развивающие центры, кружки в группах не более 5 человек;

Детские дошкольные учреждения в режиме дежурных групп;

Салоны красоты, парикмахерские, центры и салоны, оказывающие косметические и косметологические услуги, маникюра и педикюра по предварительной записи;

Также разрешаются:

индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. А также спортивные тренировки для национальных сборных не более 30 человек.

Перемещение населения по улицам, посещение парков, скверов и набережных – группами не более трех человек;

Работа общественного транспорта с соблюдением ограничений по времени и заполняемостью не более 50 процентов с соблюдением масочного, санитарно-дезинфекционного режима и наличия кондукторов.

Дистанционная форма работы должна сохраниться для не менее 80 процентов сотрудников государственных органов и офисных работников.

Запрет остается:

на все виды массовых мероприятий, работу развлекательных учреждений, кинотеатров, фуд-кортов, банкетных залов;

на работу ресторанов, баров, ночных и игровых клубов;

на работу объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов;

на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей, аквапарков;

на работу религиозных объектов;

на движение пригородных пассажирских поездов (электричек, за исключением рабочих поездов), формирование общих вагонов, междугородных автобусов (микроавтобусов).