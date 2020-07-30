Мужчину зажало в салоне автомобиля.

Требовалась экстренная помощь спасателей для того, чтобы вытащить его из искореженного автомобиля. Авария произошла ближе к 11 часам ночи по проспекту Байдибек би, районе ТЦ «Магнум».

По полученным на месте данным водитель автомобиля БМВ на большой скорости не справился с управлением. Об этом явно свидетельствует состояние поврежденного автомобиля.

Он выехал с проезжей части и врезался в металлический столб. В салоне находились трое человек, включая водителя. Пассажир переднего сидения был зажат и самостоятельно выйти не смог. К месту происшествия прибыли две кареты скорой помощи. Они вызвали сотрудников ЧС.

Сотрудники спасотряда с помощью специальных инструментов вытащили пассажира и передали врачам скорой помощи. В прошествии пострадали все трое участников ДТП. С различными травмами и ушибами были госпитализированы. Прибывшие сотрудники полиции выясняют причины этого ДТП.

Шакир Умаров