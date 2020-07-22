В Туркестанскую область прибыло около 5 млн штук лекарственных препаратов.

Это, в свою очередь, способствует положительному разрешению дефицита лекарственных средств в густонаселенном регионе страны.

Для борьбы с пандемией из областного бюджета выделены необходимые средства, теперь из соседнего Узбекистана прибыла очередная партия лекарственных средств, таких как амброксол, левофлаксацин, аминофиллин, азитромицин, цефтриаксон, парацетамол, метранидазол, дексаметазон, эуфиллин и препараты против коронавируса и пневмонии.

Половина данных лекарств будет распределена в больницы районов и городов региона, а остальная часть в 153 аптеках, с которыми заключены меморандумы с акиматами, касающихся умеренных цен.