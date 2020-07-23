За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1646 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 778 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан — 236 / 166

город Алматы — 216 / 103

город Шымкент — 36 / 20

Акмолинская область — 53 / 29

Актюбинская область — 39 / 17

Алматинская область — 69 / 32

Атырауская область — 138 / 97

Восточно-Казахстанская область — 210 / 91

Жамбылская область — 48 / 23

Западно-Казахстанская область — 99 / 55

Карагандинская область — 140 / 53

Костанайская область — 52 / 25

Кызылординская область — 77 / 12

Мангистауская область — 47 / 15

Павлодарская область — 68 / 18

Северо-Казахстанская область — 99 / 7

Туркестанская область — 19 / 15

Всего в стране выявлено 76799 заболевших.