За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1646 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 778 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан — 236 / 166
город Алматы — 216 / 103
город Шымкент — 36 / 20
Акмолинская область — 53 / 29
Актюбинская область — 39 / 17
Алматинская область — 69 / 32
Атырауская область — 138 / 97
Восточно-Казахстанская область — 210 / 91
Жамбылская область — 48 / 23
Западно-Казахстанская область — 99 / 55
Карагандинская область — 140 / 53
Костанайская область — 52 / 25
Кызылординская область — 77 / 12
Мангистауская область — 47 / 15
Павлодарская область — 68 / 18
Северо-Казахстанская область — 99 / 7
Туркестанская область — 19 / 15
Всего в стране выявлено 76799 заболевших.