За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1740 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 816 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 251 / 102
город Алматы — 220 / 118
город Шымкент — 39 / 17
Акмолинская область — 51 / 27
Актюбинская область — 36 / 13
Алматинская область — 53 / 44
Атырауская область — 156 / 112
Восточно-Казахстанская область — 215 / 95
Жамбылская область — 61 / 40
Западно-Казахстанская область — 91 / 48
Карагандинская область — 150 / 62
Костанайская область — 60 / 35
Кызылординская область — 80 / 32
Мангистауская область — 64 / 26
Павлодарская область — 109 / 24
Северо-Казахстанская область — 85 / 9
Туркестанская область — 19 / 12
Всего в стране выявлено 80226 заболевших.