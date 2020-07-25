За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1740 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 816 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 251 / 102

город Алматы — 220 / 118

город Шымкент — 39 / 17

Акмолинская область — 51 / 27

Актюбинская область — 36 / 13

Алматинская область — 53 / 44

Атырауская область — 156 / 112

Восточно-Казахстанская область — 215 / 95

Жамбылская область — 61 / 40

Западно-Казахстанская область — 91 / 48

Карагандинская область — 150 / 62

Костанайская область — 60 / 35

Кызылординская область — 80 / 32

Мангистауская область — 64 / 26

Павлодарская область — 109 / 24

Северо-Казахстанская область — 85 / 9

Туркестанская область — 19 / 12

Всего в стране выявлено 80226 заболевших.