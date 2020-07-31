За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1414 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 627 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 232 / 132
город Алматы — 218 / 106
город Шымкент — 30 / 10
Акмолинская область — 53 / 27
Актюбинская область — 17 / 6
Алматинская область — 63 / 20
Атырауская область — 67 / 37
Восточно-Казахстанская область — 187 / 80
Жамбылская область — 49 / 22
Западно-Казахстанская область — 74 / 45
Карагандинская область — 101 / 22
Костанайская область — 66 / 28
Кызылординская область — 55 / 37
Мангистауская область — 39 / 17
Павлодарская область — 73 / 21
Северо-Казахстанская область — 61 / 3
Туркестанская область — 29 / 14
Всего в стране выявлено 89078 заболевших.