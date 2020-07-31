За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1414 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 627 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 232 / 132

город Алматы — 218 / 106

город Шымкент — 30 / 10

Акмолинская область — 53 / 27

Актюбинская область — 17 / 6

Алматинская область — 63 / 20

Атырауская область — 67 / 37

Восточно-Казахстанская область — 187 / 80

Жамбылская область — 49 / 22

Западно-Казахстанская область — 74 / 45

Карагандинская область — 101 / 22

Костанайская область — 66 / 28

Кызылординская область — 55 / 37

Мангистауская область — 39 / 17

Павлодарская область — 73 / 21

Северо-Казахстанская область — 61 / 3

Туркестанская область — 29 / 14

Всего в стране выявлено 89078 заболевших.