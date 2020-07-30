коронавирус

Из них 644 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 226 / 104

город Алматы — 208 / 107

город Шымкент — 55 / 34

Акмолинская область — 59 / 36

Актюбинская область — 24 / 13

Алматинская область — 69 / 46

Атырауская область — 64 / 52

Восточно-Казахстанская область — 211 / 66

Жамбылская область — 52 / 24

Западно-Казахстанская область — 79 / 46

Карагандинская область — 107 / 25

Костанайская область — 67 / 19

Кызылординская область — 54 / 30

Мангистауская область — 44 / 8

Павлодарская область — 65 / 14

Северо-Казахстанская область — 65 / 4

Туркестанская область — 23 / 16

Всего в стране выявлено 87664 заболевших.

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