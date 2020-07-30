Из них 644 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 226 / 104
город Алматы — 208 / 107
город Шымкент — 55 / 34
Акмолинская область — 59 / 36
Актюбинская область — 24 / 13
Алматинская область — 69 / 46
Атырауская область — 64 / 52
Восточно-Казахстанская область — 211 / 66
Жамбылская область — 52 / 24
Западно-Казахстанская область — 79 / 46
Карагандинская область — 107 / 25
Костанайская область — 67 / 19
Кызылординская область — 54 / 30
Мангистауская область — 44 / 8
Павлодарская область — 65 / 14
Северо-Казахстанская область — 65 / 4
Туркестанская область — 23 / 16
Всего в стране выявлено 87664 заболевших.