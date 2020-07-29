Из них 760 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 250 / 136

город Алматы — 271 / 162

город Шымкент — 51 / 35

Акмолинская область — 51 / 28

Актюбинская область — 22 / 8

Алматинская область — 73 / 50

Атырауская область — 58 / 42

Восточно-Казахстанская область — 193 / 75

Жамбылская область — 52 / 35

Западно-Казахстанская область — 80 / 41

Карагандинская область — 129 / 40

Костанайская область — 65 / 42

Кызылординская область — 52 / 21

Мангистауская область — 49 / 9

Павлодарская область — 50 / 17

Северо-Казахстанская область — 63 / 5

Туркестанская область — 35 / 14

Всего в стране выявлено 86 192 заболевших.

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