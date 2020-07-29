Из них 760 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 250 / 136
город Алматы — 271 / 162
город Шымкент — 51 / 35
Акмолинская область — 51 / 28
Актюбинская область — 22 / 8
Алматинская область — 73 / 50
Атырауская область — 58 / 42
Восточно-Казахстанская область — 193 / 75
Жамбылская область — 52 / 35
Западно-Казахстанская область — 80 / 41
Карагандинская область — 129 / 40
Костанайская область — 65 / 42
Кызылординская область — 52 / 21
Мангистауская область — 49 / 9
Павлодарская область — 50 / 17
Северо-Казахстанская область — 63 / 5
Туркестанская область — 35 / 14
Всего в стране выявлено 86 192 заболевших.