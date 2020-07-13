Синоптики на этой неделе прогнозируют повышение температуры.

В Мактаральском районе, Шардаре, Арыси, Кызылкуме ожидается жаркая погода. В южной части региона столбик термометра поднимется до +42+43 градусов.

Салтанат Коныс, инженер-синоптик: «В Туркестанской области без осадков, температура воздуха прогреется до + 38 — 43 градусов тепла. Местами ожидается пыльная буря, скорость порывов ветра будет достигать 15-20 метров в секунду. В Шымкенте до 17 июля без осадков. Температура воздуха прогреется до +38-40 градусов».

Жителям села Тасарык Толебийского района повезло. Температура воздуха днем в пределах 24-26 градусов тепла. Прохладно и на станции Шуылдак Толебийского района. Здесь днем температура 24 градусов тепла, ночью +13 градусов .