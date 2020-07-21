В Туркестанской области предотвращена незаконная продажа лекарственных средств

с завышенными ценами.

20 июля текущего года рабочей группой прокуратуры совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований и Департамента государственных доходов по Туркестанской области задержан гражданин Республики Узбекистан, который через таможенный пункт Сарыагашского района пытался незаконно вывезти в Республику Узбекистан 952 шт незадекларированных тестов (56 коробок) на «COVID-19» на общую сумму в 3,6 млн тенге, сообщает Пресс-служба Департамента государственных доходов по Туркестанской области.

Со слов водителя указанные медицинские средства были закуплены на территории Российской Федерации, однако при переезде через границы соответствующие таможенные документы им не были оформлены.

По данному факту в соответствии со ст. 551 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях возбуждено административное производство, незадекларированные тесты были изъяты.

Кроме того, в период с 16 по 20 июля, т. е. за 4 дня на территории области рабочей группой выявлено более 15 аптек, которыми по завышенным ценам были проданы лекарственные средства.

Кроме того, в Келесском районе был задержан гражданин, который в жилом доме без разрешения продавал лекарственные средства и оказывал процедурные услуги.

По указанным фактам собранные материалы для принятия административных мер направлены в уполномоченный орган.