1 сентября в школах пройдут онлайн линейки, посвященные Дню Знаний и началу учебного года.

Дети в школу не приходят, присутствуют на онлайн линейках через доступные устройства и средства связи.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в целях сохранения здоровья детей и педагогов в школах будет осуществляться дистанционное обучение предшкольных, 1-11 классов.

Дистанционное обучение – это обучение, когда учитель и ученик взаимодействует в удаленном режиме.

При дистанционном обучении используются доступные устройства и средства связи: интернет-платформа, WhatsApp, компьютер, ноутбук, планшет.

При этом по заявлениям родителей открываются дежурные классы для обучающихся предшкольных, 1-4 классов с соблюдением санитарных требований.

В сельских школах с благоприятным санитарно-эпидемиологическим фоном обучение предшкольных, 1-11 классов будет осуществляться в обычном режиме.

Будут строго соблюдаться санитарные требования.

Если родители решили не отправлять детей в школу, то школа обучает их дистанционно.

При дистанционном обучении используются доступные устройства и средства связи: интернет-платформа, WhatsApp, компьютер, ноутбук, планшет.

Для обучающихся предшкольных классов, 1-4 классов по заявлениям родителей открываются дежурные классы.

В дежурном классе будут обучаться не более 15 детей.

За каждым дежурным классом закрепляется учитель.

Если родители решили не отправлять детей в школу, то дети будут обучаться дистанционно.

При дистанционном обучении используются доступные устройства и средства связи: интернет-платформа, WhatsApp, компьютер, ноутбук, планшет.

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями специальных школ-интернатов по заявлениям родителей могут обучаться в штатном режиме.

Дети при этом проживают в интернате, школа работает в закрытом режиме.

Если родители решили не отправлять детей в школу, то школа будет обучать их дистанционно.

При дистанционном обучении используются доступные устройства и средства связи: интернет-платформа, WhatsApp, компьютер, ноутбук, планшет.