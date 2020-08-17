В производстве следователей Департамента полиции Туркестанской области на сегодняшний день находится около 30 уголовных дел, связанных с браконьерством незаконной добычей рыбы и других природных ресурсов, а также нанесения вреда окружающей среде, передает Otyrar.KZ.

В том числе по 17 уголовным делам собранные материалы досудебного расследования уже направленны в суд для принятия законного решения.

К примеру, в Сайрамском районе дознаватели по ст. 339 УК РК «незаконное обращение с редкими видами животных и растений» направили в суд два уголовных дела.

В одном случае, полицейские в ходе проведения рейдовых мероприятий в хозподворье жителя Манкента обнаружили и изъяли два краснокнижных беркута, во втором случае в кафе стражи порядка изъяли дикого филина, занесенного в Красную книгу.

Полицейские отдали птиц в зоопарк.

На сегодняшний день группа следователей департамента полиции области расследует уголовно дело в отношении преступной группы браконьеров.

Все они жители Жетысайского и Шардаринского районов. Подозреваемые на протяжении нескольких лет занимались незаконной ловлей рыбы на водохранилище Шардара и реализацией их на рынках Шымкента.