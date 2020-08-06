В течение двух месяцев три аула не получают поливную воду на более ста гектаров, на которых были высажены бахчевые и кукуруза.

В результате посевы просто гибнут от засухи. При этом в других селах такой проблемы нет. Люди во всем винят чиновников, ответственных за водоснабжение. Нередко между людьми, испытывающими нехватку воды, возникают стычки.

Население Отрарского района в основном живет за счет сельскохозяйственных культур. Однако в этом году надежды на него нет — в селах Талапты, Когам и Отырар гибнут без полива кукуруза, бахчевые культуры и хлопок, высаженные на площади более ста гектаров. Люди, которые с надеждой высаживали культуры на поля, с нетерпением ждали момента сбора урожая, но в результате засуха истребила не только их мечты, но и огромные средства, вложенные в возделывание полей.

Марат ЖУНИСБЕКОВ, аграрий: На 13 гектарах у меня дыни. Но они не видели воду. Посмотрите, какие они – кривые, как огурцы. Я не знаю, чем перекрывать свои расходы. Мы на год кредит взяли в размере трех миллионов из Отырар-кредит. Все вложили в землю. Теперь я не знаю, как его выплачивать и чем детей кормить.

Старожилы Отрара говорят, что впервые столкнулись с такой проблемой. Фермеры винят в нехватке воды безразличие местных властей. По их словам, представители «Казсушар» не пожалели воды для одних хозяйств, а в другие не отправили ни капли. В результате жители соседних сел на рани войны.

Койшыгул МАМЫРОВ, аграрий: У нас тут настоящие воны между селами. Теперь нужен кто-то, кто наведет порядок, лидер. Кто, заставит людей перестать выяснять отношения из-за поливной воды.

В районном отделении Казсушар заявили, мол о проблемах с водой знали еще весной – тогда и предупреждали каждого агрария. Проблема в недостаточном количестве воды в реках Арысь и Сырдарья. Как результат — многие фермеры потеряли урожай.

Уайс Шойбек, руководитель Отырарского районного филиала РГП «Казсушар» Туркестанской области; Сейчас воды будет предостаточно. С 1 августа с Караспанской плотины сброшено 10 кубометров воды. И теперь мы ее распределяем среди всех, кто подал заявки. А их много. Но воду получат все.

Хотя официальные лица пообещали, что у фермеров больше не будет проблем с водой, аграрии, чьи посевы умирают, уже подсчитывают ущерб. Понятно, что деньги за аренду земли им никто не вернет. Они говорят, сейчас главное спасти оставшуюся кукурузу и дыни.