За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1289 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 581 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 226 / 100
город Алматы — 211 / 107
город Шымкент — 26 / 13
Акмолинская область — 56 / 31
Актюбинская область — 24 / 11
Алматинская область — 55 / 34
Атырауская область — 45 / 39
Восточно-Казахстанская область — 111 / 34
Жамбылская область — 50 / 33
Западно-Казахстанская область — 76 / 46
Карагандинская область — 110 / 27
Костанайская область — 64 / 26
Кызылординская область — 16 / 13
Мангистауская область — 32 / 8
Павлодарская область — 84 / 24
Северо-Казахстанская область — 64 / 7
Туркестанская область — 39 / 28
Всего в стране выявлено 90 367 заболевших.