За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1289 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 581 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 226 / 100

город Алматы — 211 / 107

город Шымкент — 26 / 13

Акмолинская область — 56 / 31

Актюбинская область — 24 / 11

Алматинская область — 55 / 34

Атырауская область — 45 / 39

Восточно-Казахстанская область — 111 / 34

Жамбылская область — 50 / 33

Западно-Казахстанская область — 76 / 46

Карагандинская область — 110 / 27

Костанайская область — 64 / 26

Кызылординская область — 16 / 13

Мангистауская область — 32 / 8

Павлодарская область — 84 / 24

Северо-Казахстанская область — 64 / 7

Туркестанская область — 39 / 28

Всего в стране выявлено 90 367 заболевших.