В редакцию телекомпании Отырар обратились жители микрорайона Таскен. Уже неделю жители 70 домов живут без света.

Холодильник, телевизор и другие электроприборы в доме Жумагуль Иманбаевой не включались целую неделю — в Таскене нет света. По словам местных жителей, перебои с электричеством здесь были и раньше. Проводка не выдерживала сильных порывов ветра. Однако на этот раз … никакой природной аномалии.

«Нашей вины нет, мы все оплачиваем. Они говорят, что на 260 тысяч потеря электричества. Я этого не понимаю, что такое потеря. Нам говорят — вот столько вышло — и мы оплачиваем, а они все равно отключают», — рассказывает Жумагуль Иманбаева, жительница микрорайона Таскен.

Конец света наступил для 70 семей. Их, владелец частного трансформатора, признал злостными должниками: люди, якобы, задолжали больше полутора миллионов тенге! Жители Таскена неплательщиками себя не считают. Долг, по их версии, был создан искусственно. Правда доказать это они не могут, квитанций об оплате у них нет.

«Дети сейчас живут без света, в темноте. Ничего не видно, завтра уроки начнутся, и если они будут проходить онлайн, то как они будут учиться? Здесь народ не причём и долга нет, ежемесячно оплачиваем все», — недоумевает Торехан Тургынбаев, житель микрорайона Таскен.

Проблемы с оплатой за свет в Таскене длятся не первый год. В районном акимате уверяют, не раз пытались урегулировать конфликт между частником и местными жителями.

«70 счетчиков старые уже, не электронные. Из за этого могла образоваться потеря. Поэтому у людей образовался долг, контролёр об этом знал, но у них нет своих электриков и может быть, что воровали свет, такое тоже возможно», — уверяет Азамат Парманов, заместитель акима Каратауского района.

Вмешательство властей поможет выйти из затяжного конфликта. Через три месяца электролинии, в присоединенном к Шымкенту микрорайоне, полностью перейдут на городской баланс.

Анастасия Новикова