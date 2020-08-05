Для студентов колледжей и вузов учебный год начнется преимущественно в дистанционном формате

Колледж

Студенты, обучающиеся по педагогическим, IT, социально-гуманитарным специальностям, будут учиться дистанционно.

Студенты, обучающиеся по технологическому, аграрному, медицинскому направлениям, специальностям сферы искусства, будут учиться частично дистанционно.

То есть лекции и семинары будут проходить онлайн, а лабораторные занятия и производственная практика будут осуществляться в очном формате.

В штатном режиме будут работать 102 колледжа, расположенные в отдаленной сельской местности и малых городах, с контингентом студентов одной группы не более 15 человек (будет сформировано несколько групп).

Бакалавриат

Обучение в вузах планируется преимущественно в дистанционном формате.

Педагогические науки, IT, социальное и гуманитарное направления – дистанционное обучение.

Естественное, техническое и аграрное направления, медицина и искусство – лекции и семинары онлайн, лабораторные и практические занятия в очном формате

Магистратура и докторантура

Занятия будут проводиться частично дистанционно.

Интернатура и резидентура

Обучение будет проходить в традиционном формате.