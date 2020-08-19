Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Сотрудники следственного управления Департамента полиции Туркестанской области в конце прошлого года направили в суд уголовное дело с обвинительным заключением в отношении бывшего коллеги.

Экс-полицейский подозревался в вымогательстве и в совершении насильственных действий в отношении подростка. Его приговорили к 15 годам лишения свободы, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

В сентябре 2015 года в управление собственной безопасности ДВД ЮКО ( ныне Туркестанской области) обратился 19 летний житель одного из районов. Молодой мужчина сообщил, что в период с 2013 по 2015 годы подвергался насильственным действиям со стороны полицейского. Тогда по факту возбудили уголовное дело по ст.362 УК РК «превышение власти или должностных полномочий».

Спустя 10 месяцев полицейского в соответствии с приказом начальника департамента выгнали из рядов органов внутренних дел. Дело затем из-за недостаточности доказательств несколько раз прекращалось и отменялось прокуратурой. В августе 2018 года уголовное дело в свое производство приняло следственное управление Департамента полиции Туркестанской области.

Сразу же следователи уголовное дело переквалифицировали со ст.362 УК РК «превышение власти или должностных полномочий» на ст.121 УК РК «насильственные действия сексуального характера.» С этого момента в течение полутора года полицейские в рамках досудебного расследования провели колоссальную работу по сбору доказательств вины бывшего коллеги. Были назначены комплекс экспертиз, привлекли психологов и узких специалистов. Опрошены свидетели по делу.

Следователь с целью сбора доказательств неоднократно выезжал в г.Алматы. В ходе досудебного расследования полицейские полностью доказали и вменили подозреваемому еще и вторую статью УК РК «вымогательство».

В результате, в конце 2019 года дело с обвинительным актом в отношении экс-полицейского следователи направили в суд. В свою очередь, в феврале 2020 года суд признал бывшего полицейского виновным в совершении насильственных действий и вымогательства и приговорил к 15 годам лишения свободы. Адвокаты тогда подали апелляционную жалобу. Однако, суд оставил приговор первой инстанции без изменений.