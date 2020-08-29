Сотрудники полиции задержали подозреваемого в дерзком грабеже в Шымкенте, сообщает Polisia.kz.

В Аль-Фарабийском районе мегаполиса около 22.00 часов вечера незнакомец напал на молодую женщину, сорвал с ее шеи дорогостоящую золотую цепочку и скрылся с места преступления.

О произошедшем пострадавшая сообщила в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали и доставили в Аль-Фарабийский РУП подозреваемого. Им оказался 22-летний житель города.

В настоящее время по факту проводится досудебное расследование по статье 191 Уголовного Кодекса РК “Грабеж“.