Звонок о том, что на реке Сырдарье пропал и, возможно, утонул мужчина, поступил на пульт «112» в 5.30 минут в минувшее воскресенье.

Через полчаса на его поиски выдвинулись 6 спасателей оперативно-спасательного отряда ДЧС г. Шымкента КЧС МВД РК. Житель Шымкента 1978 г.р. вместе с родными отправился отдохнуть и порыбачить на реке Сырдарье.

Ближе к вечеру подвыпивший 42-летний гражданин решил переплыть реку. Он благополучно ее переплыл, и подыскав удобное место заснул. А в это время его отец, обеспокоенный долгим отсутствием сына, самостоятельно приступил у поиску, затем позвонил в Службу спасения, сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

Пропавшего мужчину искали вдоль берега всю ночь, но поиск результатов не дал. Спасатели на лодке в пять часов утра 2 августа выдвинулись в сельский округ Кожатогай города Арыси. Примерно через 1 километр пути заметили на берегу рыбаков, которые явно ждали их. На берегу они увидели пропавшего мужчину, который чувствовал себя хорошо.

«Когда я очутился в воде, то сразу поплыл. А поскольку плаваю очень хорошо с шести лет, то особо не боялся утонуть. Вот только течением меня унесло неизвестно как далеко. Выбравшись на берег, нашел наиболее комфортные кусты, где и уснул», — рассказал спасателям мужчина. Рыбаки же рассказали, как всю ночь над рекой разносились крики. Кто-то постоянно выкрикивал одно и то же имя.

«Мы подумали, что наверное кто-нибудь заблудился в тугаях и ищет дорогу», — говорят они. А утром к ним вышел мужчина в одних плавках, весь обгоревший и искусанный насекомыми.

«Главное, что вы живы», — только и сумели сказать спасатели, надели спасательный жилет и повезли к ожидавшим его отцу и друзьям. К слову, течением мужчину унесло довольно далеко, самостоятельно он не смог бы вернуться. И ему очень повезло, что на острове оказались люди, которые дали ему сотовый телефон, чтобы предупредить отца, что жив и здоров. Если бы связи не было, если бы спасатели не поплыли бы мимо именно этой стороной острова, и еще тысячу «если бы», то неизвестно, чем вся эта, по сути, забавная история могла бы закончиться.

Напомним, что в 2020 году на водолазно-поисковые работы на территории Туркестанской области совершено 26 выездов. Извлечено 18 тел, из них четыре детских.