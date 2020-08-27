Кража оружия в воинской части: главный подозреваемый заявил – украсть оружие его заставил исполняющий обязанности командира войсковой части.

В ходе судебного заседания по факту кражи оружия из воинской части главный фигурант сделал неожиданное признание. По его словам на кражу оружия его толкнул исполняющий обязанности командира войсковой части майор Ержан Даутов, при этом он якобы пообещал – в случае чего сам за все ответит.

После этого, по его словам, он 13 января унес из воинской части 1 пистолет. 27 числа – еще 11 пистолетов. А 19 февраля помимо пистолета, вынес из части несколько автоматов и патронов к ним. К слову, самый первый пистолет, который вынес, через своих подельников продал за 120 000 тенге. На эти деньги он подарил цветы своей девушке – дочери командира.

Главный фигурант дела Абылай Балгынбай: Он позвал меня в свой кабинет и сказал – я буду говорить, что выносить. Пока вот этот пистолет забери и узнай, за сколько его можно продать. И сказал найти людей, которые помогут продать. Он предупредил, что если я не соглашусь, то он уволит с работы и меня и моего двоюродного брата, который также работал в этой части. Он мне тогда сказал – ладно, ты холостой, но подумай о своем брате. В общем, он заставил меня пойти на это преступление. И сказал – если даже тебя поймают, ты знаешь, у меня есть брат – глава воинской полиции – подполковник Даутов – я не помню его имени, но у них отчество одно, мол, когда будет проверка, никто ничего не выявит.

Напомним, в феврале в Туркестанской области младший сержант украл оружие со склада и самовольно покинул часть. Вскоре он был задержан в Алматы во время совместной операции МВД и комитета национальной безопасности.