Школы Шымкента готовы к началу учебного года.

В режиме оффлайн будут обучатся только ученики с 1 по 4 классы, при этом родитель каждого должен будет подать заявление в школу. Шуддин Саидов расскажет о том, как будет проходить новый учебный год, какие условия и ограничения.

222 тысячи шымкентских школьников первого сентября «сядут» за парты… дистанционно! Больше 24 тысяч из них — первоклассники. Некоторым ученикам начальной школы всё же разрешат заниматься в привычных кабинетах. С соблюдением строгих санитарных мер, группами до 15-ти человек. Для этого в Шымкенте будут открыты 996 дежурных классов. Обучаться в них смогут после рассмотрения заявлений от родителей младшеклассников. Заявки мамы и папы должны подать онлайн.

С организацией дежурных классов, в городе поползли слухи о том, что родители должны обеспечить детей-школьников не только масками и перчатками, но и приобрести в классы санитайзеры и лампы для кварцевания.

-Сдавать деньги НЕ надо. Бюджет школ позволяет приобрести необходимые средствами дезинфекции. Школьники не должны приходить в школу со своими дезинфицирующими средствами, в учебных заведения к первому сентября все подготовят. Ни на что деньги не собирайте! Лучше укрепляйте иммунитет своих детей, сезон простуд не за горами, — советует Жумабек Ержанов, представитель департамента качества и безопасности товаров и услуг по г. Шымкент.

О сложностях обучения онлайн, городскому главе объяснять не надо. Многодетный отец Мурат Айтенов наблюдал за обучением своих детей всю четвертую четверть. Говорит: проблем с дистанционным обучением не мало. Но куда важнее пройти пик простудных заболеваний с минимальным количеством заразившихся ОРВИ.

— У меня четверо детей, и я понимаю как нелегко. Но это вначале, теперь уже легче. Все должно быть хорошо, — надеется аким Шымкента.

Сколько продлится дистанционное обучение никто прогнозировать не берется. Вполне возможно, что ограничатся первой четвертью. Школы к приёму школьников готовятся. Текущий ремонт в учебных заведениях завершен. Уличные туалеты перенесли вовнутрь. В 30-ти школах устанавливают видеокамеры и турникеты.

Мурат Айтенов, аким г. Шымкента: «В этом году ведется строительство 13-ти школ (6 новых и 7 пристроек) и двух школ искусств. До конца года в эксплуатацию сдадут 8 школ. В результате, количество аварийных школ сократится с до одной школы, а количество трехсменных школ – до 14-ти. Во всех учебных заведениях завершены ремонтные работы системы отопления и опрессовки. В 15 учреждениях проводится капитальный ремонт, в 17 — устанавливаются спортивные площадки».

Айтенов пообещал обеспечить школьников из малообеспеченных семей роутерами и компьютерами. Таких учеников в Шымкенте почти 42 тысячи.

Аким с брифинга Мурат Айтенов аким г. Шымкента:«Шымкентские школьники смогут заниматься а интернет-платформе «Bilim Iand». Дистанционное обучение в 30 колледжах города будет проводиться на цифровой образовательной интернет-платформе «Смарт Нэйшн Колледж». В целях полного охвата детей из семей, нуждающихся в социальной помощи, направлен запрос на приобретение 31-ой тысячи компьютеров на 4 млрд. 800 миллионов тенге из республиканского бюджета».

Студенты — гуманитарии и ITшники — с 1-го сентября тоже будут заниматься онлайн. А будущие медики, аграрии и технологи перейдут на смешанное обучение. Лекции и семинары для них будут проходить дистанционно. Лабораторные занятия и практика — в очном формате.