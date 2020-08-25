Ровно неделя осталась до старта учебного года, а чиновники все еще вносят новые правила.

Для школьников, которые пойдут в дежурные группы, отменили обязательное ношение перчаток. Об этом заявил официальный представитель Минздрава. А в Министерстве образования объявили о решении отказаться от домашних заданий в период онлайн-обучения, сообщает Первый канал «Евразия».

МАЙРА МЕЛДЕБЕКОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ДОШКОЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОН РК:

Учитель размещает учебные задания. То есть у нас в этом году не будет, как таковых, домашних заданий. Это будет одно учебное задание, размещается на платформе Kundelik.kz, если школа его использует.