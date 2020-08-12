МОН РК готов оказать содействие студентам, обучающимся за рубежом, по переводу в казахстанские вузы, передает Otyrar.KZ.

Министерство образования и науки РК начало оказывать содействие казахстанским студентам, которые самостоятельно поступили в зарубежные вузы и из-за пандемии коронавирусной инфекции столкнулись с проблемой выезда в вузы по месту обучения.

Большинство зарубежных вузов перешли на дистанционную форму обучения, однако часть вузов не может предоставить услуги по дистанционному обучению.

Студентам, которые не могут выехать из страны для продолжения обучения по не зависящим от них причинам, помогут с переводом в отечественные вузы по их желанию.

Формат данной процедуры упрощается.

Студентам достаточно будет обратиться в виртуальную приемную комиссию вуза. Заявление о переводе оформляется в онлайн-режиме.

В целях поддержки указанной категории граждан в министерстве организована горячая линия (74-16-24), по которой можно обращаться с 9:30 до 18:30 часов с понедельника по пятницу.