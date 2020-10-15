Казахстанцы определят ТОП-100 студентов колледжей. На республиканском этапе в конкурсе принимают участие 338 человек, передает Otyrar.KZ.

Победители получат приглашение на работу по своим специальностям от первых руководителей предприятий.

Начался республиканский этап конкурса «ТОП-100 студентов колледжей Республики Казахстан». Проект нацелен на поддержку талантливой молодежи и популяризацию рабочих квалификаций.

Лучшие студенты будут определяться посредством онлайн-голосования, которое продлится до 20 октября на сайте проекта (http://kasipkor.kz/prod/top100/index.php?lang=ru).

Студенты, принимающие участие в конкурсе обучаются по таким специальностям и квалификациям, как «Мехатроника», «Робототехника и встраиваемые системы», «Web-дизайнер», «Газоэлектросварщик», «Техник-электроник», «Супервайзер», «Спасатель», «Монтажник электрооборудования» и т.д.

Порядка 70% выпускников колледжей устраиваются на работу сразу же после получения диплома, остальные, в основном, продолжают обучение в вузах.