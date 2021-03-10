Согласно документу, в 2021/2022 учебном году российские ВУЗы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС).

Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Решение будет принимать руководство ВУЗов. Потребуется также согласие самого студента.

Такой формат позволит студентам, находящимся на дистанционном обучении, в том числе из Казахстана, не приезжать в ВУЗ и сдать сессию удалённо.

Единая биометрическая система обеспечивает обработку, сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу в ВУЗ.

Сам процесс идентификации достаточно прост. Изначально студенты должны будут зарегистрироваться в ЕБС.

Непосредственно перед началом экзамена им предстоит пройти процедуру прокторинга – произнести перед камерой случайную числовую последовательность.

Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека.

Далее сведения по защищённым каналам будут переданы в ВУЗ. При подтверждении личности студент допускается до экзамена.