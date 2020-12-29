По итогам проведенных переговоров дипломатов Посольства с руководством Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения России, ведущих ВУЗов России сообщаем следующее.

Российская сторона заверила, что казахстанские студенты, в настоящее время не имеющие возможность прибыть в Россию из-за эпидемической ситуации, могут обучаться дистанционно.

В частности, Министерство науки и высшего образования призвало российские вузы разработать индивидуальные учебные планы или предоставить академический отпуск.

Также было подчеркнуто, что отчисления в связи с переходом на удаленный формат производиться не будут.

Для тех выпускников, кто к моменту окончания учебы не сумеет попасть в страну, предусмотрена защита дипломных работ в дистанционном режиме.

С российской стороной достигнута договоренность об организации ПЦР-тестирования на коронавирус возвращающихся казахстанских студентов и обеспечении мест в общежитиях для прохождения 14-дневного карантина.

Посольство держит на контроле ситуацию с казахстанскими студентами, работа продолжается.

В случае возникновения вопросов, связанных с отчислением казахстанцев, они будут рассматриваться в индивидуальном порядке.