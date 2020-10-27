Казахстанские студенты, которые самостоятельно поступили в зарубежные вузы, а сейчас находятся на родине и учатся дистанционно, обращаются за помощью в МОН РК, передает Otyrar.KZ.

Они просят оказать содействие в бесплатном получении медицинских услуг.

Теперь они так же, как и студенты казахстанских вузов, в рамках ОСМС будут получать медицинскую помощь бесплатно.

Для этого студентам нужно пройти регистрацию на портале «электронного правительства», чтобы подтвердить свой статус. Затем студенты будут включены в категорию льготников в рамках ОСМС.

«Обращения студентов поступили и на блог министра. Мы сразу же отреагировали и создали необходимые условия для регистрации их через портал «электронного правительства». За 10 дней сервисом «Регистрация студентов, обучающихся за рубежом» воспользовались около 250 человек. Теперь они могут получать медуслуги бесплатно», – написал вице-министр образования и науки Р. Бигари на своей странице в Facebook.