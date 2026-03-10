Иордания заинтересована в обучении студентов в Казахстане

Реклама
Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

Саясат Нурбек провёл встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Иордании в Казахстане Хамза Аль-Омари, где стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере науки и высшего образования.

«Мы заинтересованы в расширении академической мобильности, развитии научного взаимодействия и привлечении иностранных студентов», — отметил министр, передает Otyrar.

Иорданская сторона, в свою очередь, высоко оценила качество подготовки специалистов в казахстанских вузах и выразила заинтересованность в расширении образовательных обменов.

Также стороны договорились проработать вопрос предоставления образовательных стипендий для иностранных студентов в рамках межправительственной программы.

