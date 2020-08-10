Национальный Банк Казахстана 10 августа 2020 года выпускает в обращение коллекционные монеты «ABAI. 175 JYL» из серии «Выдающиеся события и люди» из серебра номиналом 500 тенге, из сплава мельхиор номиналом 100 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге, передает Otyrar.KZ.

Выпуск монет приурочен к 175-летию со дня рождения поэта и просветителя Абая Кунанбаева.

В связи с продлением в Республике Казахстан режима карантина сроки реализации монет будут сообщены позднее. Информация о дате реализации будет дополнительно размещена на официальном сайте Национального Банка Казахстана.

Описание монет «ABAI. 175 JYL»:

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен Государственный Герб Республики Казахстан. Слева и справа от Герба расположены надписи «QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY ∙ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN». По окружности – элементы национального орнамента. В нижней части – надпись «TEŃGE» и число «500» на монете из серебра и число «100» на монетах из мельхиора и нейзильбера, обозначающие номинал монеты.

На оборотной стороне (реверсе) монет размещены изображение скульптурного портрета Абая Кунанбаева, стилизованное изображение чернильницы и пера, выполненного на монетах из серебра и мельхиора с применением технологии интерференционного радужного изображения.

Справа от портрета – орнаментальная лента в виде декора казахской юрты (баскур), под которой расположена надпись «1845-2020», обозначающая год рождения, дату празднования 175-летия Абая Кунанбаева и одновременно год чеканки. Справа – надпись «31,1 g» обозначающая массу металла. В верхней части монеты надписи «175» и «JYL». В левой части – элемент национального орнамента, на монете из серебра – надпись «Ag 925», обозначающая металл, из которого изготовлена монета и его пробу. В нижней части монеты надпись на латинской графике «ABAI».

Технические параметры:

Монеты качеством «proof» изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, номиналом 500 тенге, тиражом 1 500 штук.

Монеты качеством «brilliant uncirculated» изготовлены из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм, диаметром 33 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 8 000 штук.

Монеты качеством «brilliant uncirculated» изготовлены из сплава нейзильбер МНЦ 15-20, массой 11,17 грамма, диаметром 31 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 75 000 штук.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости.

Коллекционные монеты номиналом 500 тенге и 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Монеты из серебра выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Казахстана на государственном, русском и английском языках.

Монеты из сплава мельхиор выпускаются в специальной полиграфической упаковке.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.