Национальная палата предпринимателей «Атамекен» подвела итоги выборов в региональные советы предпринимателей по республике.

Регсоветы являются наблюдательными органами Палат предпринимателей. По итогам выборочной кампании определен список нового состава региональных советов в 14 регионах.

Избирательная кампания стартовала в июле. С 7 по 22 июля прошел прием документов и регистрация кандидатов, с 25 июля по 3 августа – была проведена агитационная кампания. Основной этап — голосование – состоялся в период с 5 августа по 20 августа 2020 г.

На выборах в городе Шымкент на 30 мест в Региональном совете участвовало 67 кандидатов.

В качестве кандидатов в члены могли зарегистрироваться предприниматели, зарегистрированные в регионе, руководители или члены исполнительных органов саморегулируемых организаций и ассоциаций, аккредитованные в РПП. В качестве кандидатов регистрировались активные, публичные предприниматели, руководители ассоциаций, имеющие существенный общественный вес. Среди претендентов больше всего представлены следующие сферы: промышленность, торговля и услуги, строительство, транспорт, АПК и ассоциации.

Голосование проводилось на базе сайта vote.atameken.kz: посредством SMS-голосования и через ЭЦП. При этом в голосовании были вправе принять участие субъекты бизнеса соответствующего региона посредством верификации через БИН/ИИН.

В целом в Шымкенте в голосовании приняли участие 17 653 предпринимателя. Шымкентский бизнес продемонстрировал самую высокую активность среди других регионов страны.

В рамках ограничений, связанных с распространением пандемии и карантином, все агитационные мероприятия проводились в режиме онлайн или посредством СМИ и социальных сетей. В частности, были проведены встречи с предпринимателями – участниками голосования в режиме видеоконференции, прямые включения в социальных сетях, а также размещение агитационных и программных материалов посредством телевидения, печатных СМИ и сетей Facebook, Instagram.

Региональная отборочная комиссия под председательством Абилькасыма Досболова провела подсчет голосов онлайн-голосования и отбор кандидатов в члены Регионального совета Палаты предпринимателей г.Шымкент.

Согласно полученным результатам голосования в члены Регионального совета Палаты предпринимателей г.Шымкент прошли следующие 30 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, в рамках утвержденной квоты:

1 КЕРИМБАЕВА Наргиза Абайдуллаевна, ТОО «Retail Stores Kazakhstan», ген.директор, 2100 голосов

2 БАЛАБИЕВ Нурсултан Кайратович, ТОО «Самал транзит», директор, 1187

3 НИШАНБАЕВ Тахирбек Фархадович, СПК «Байтерек агро», учредитель, 1169

4 НАИМБЕКОВА Айжан Избасхановна, ТОО «Барыс – 2007», генеральный директор, 1158

5 КАМБАРОВ Есбол Ауесбекович, ТОО «Юг hause», генеральный директор, 1045

6 МЫРЗАБАЕВ Абай Толенбаевич, ТОО «Nurtau distribution company», ген. директор, 876

7 ТАШКАРАЕВ Нурсултан Ганиұлы, ТОО «Мұнай Инвестмент груп», Председатель Правления, 640

8 КОПАЙЛОВ Игорь Игоревич ОЮЛ Национальная Ассоциация предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса «HORECA Казахстан», президент, 621

9 НУРМАШЕВ Бекайдар Калдыбаевич ОЮЛ «Ассоциация Фармацевтический кластер Южного Казахстана», президент, 570

10 ДЖУЗЕНОВА Гулия Бексултановна, ТОО «Экофарм Интернейшнл», ген. директор, 568

11 СЕЙТЖАНОВ Нуржан Серикжанович, ТОО «Standart Petrolium», директор, 524

12 АСАНОВ Мухит Кабылбекович, ТОО НПО «Асем», генеральный директор, 418

13 ТОЛЕНДИЕВ Ануар Расулович, ТОО «А.Р.Т. – Курылыс», учредитель, 411

14 СЕЙДУАЛИЕВ Абдугали Малайжанович, ТОО «РА «April», финансовый директор, 374

15 МАМЫТОВ Нуржан Калилаевич, ТОО «Телеком-трейд», генеральный директор, 355

16 МАМИРОВ Ойрат Маратович, ТОО «Эристайл Казахстан», исполнительный директор, 336

17 БИТЕМИРОВ Мухтар Куралович, ТОО НПО «Зерде», генеральный директор, 317

18 КОЗБАХОВ Шынгыс Лесбаевич, ТОО «ЮгОойлПро», директор, 283

19 ДОСЫМОВ Канат Тастыбаевич, ТОО «Казтермопласт», генеральный директор, 268

20 МОЛДАСЕИТОВ Кайрат Кусейнович, ТОО «Алтын тастак», учредитель, 250

21 ЗИЯТБЕКОВ Дінмұхаммед Әбдірбекұлы, ТОО «Business and Travel Central Asia», директор, 245

22 ТОКБЕРГЕНОВ Еликбай Адишович, ТОО «Санжар-Моторс», учредитель, 244

23 ИСХАХОВ Талгат Жунисбекович, ТОО «Бал Текстиль», директор, 232

24 МЕЛДЕХАНОВ Умерзак Пердебекович, ТОО «Пресс-Автомат», генеральный директор, 230

25 ДОСМУХАМЕТОВ Болат Сейлханович, ТОО «ЕвроКристалл», заместитель ген.директора, 223

26 ОМАРОВ Ерлан Мамрайканович, ТОО «Рауан — 7», директор, 213

27 ОНГАРБАЕВ Есламбек Кудайбергенович, ТОО «Emdel.KZ», генеральный директор, 210

28 ХЕГАЙ Сергей Валерьевич, ТОО «Mega SMART», генеральный директор, 204

29 ТУЛЕГЕНОВА Салтанат Ходжа-Мамедовна, ИП «Тулегенова», директор, 195

30 ДЕНИСОВ Владимир Иванович, АО «Авиакомпания «Scat», президент, 191 голос