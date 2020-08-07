По факту хищения бюджетных средств проводится досудебное расследование.

Об этом сообщил следователь АПК Данияр Бигайдаров на прошедшем онлайн-брифинге.

Департаментом Антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области начато досудебное расследование по факту хищения в особо крупных размерах в отношении заместителя руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО», которые в период с августа по декабрь 2019 года в группе лиц с подрядной организации совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Общая сумма похищенного составляет свыше 50 млн тенге, их выделили на текущий ремонт 46 жилых домов, пострадавших во время взрывов в Арыси в июне 2019 года.

Напомним, что восстанавливали Арысь силами всей страны, город был поделен на 17 секторов и за каждый отвечал определенный регион Казахстана.