Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев представил своего нового первого заместителя.

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и распоряжением главы региона на должность назначен Жетписбай Арман Шарипбаевич.

Арман Жетписбай родился в 1971 году в селе Куйбышев Жамбылского района Жамбылской области. Образование высшее.

В 1993 году окончил Казахский химико-технологический институт по специальности инженер-строитель, в 2002 году — Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в 1992 году в коммерческих структурах. С 1998 по 1999 годы директор ТОО «Алаутрансгаз», ТОО «Шымкентгаз».

С 1999 по 2003 годы-заместитель директора Шымкентского филиала акционерного общества «Казкоммерцбанк», директор Кызылординского филиала акционерного общества «Казкоммерцбанк», первый заместитель председателя правления акционерного общества «Казкоммерцбанк Кыргызстан».

С 2003 по 2018 годы работал председателем правления акционерного общества «Корпорация ARNA», директором государственного учреждения «Дирекция специальной экономической зоны » Оңтүстік», заместителем акима Южно-Казахстанской области, акимом города Шымкент, председателем наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «ARNA Petroleum», управляющим директором акционерного общества «Казатомпром», председателем правления акционерного общества «Samruk-Kazyna Construction».

С 2018 года по настоящее время занимал должности генерального директора — первого заместителя председателя правления акционерного общества «Samruk — Kazyna Construction», генерального директора корпоративного фонда «компания по строительству объектов».