Распоряжением акима города Шымкент Мынбаев Рашид Мамытович назначен заместителем руководителя аппарата акима города Шымкент.

Рашид Мынбаев родился 11.04.1981 года в поселке Шаян Байдибекского района Южно-Казахстанской области. Образование высшее, специальности — юрист, экономист, магистр государственного и местного управления.

Трудовой путь Мынбаев Рашид Мамытович начал в 2002 году в качестве ведущего специалиста отдела кодификации нормативно-правовых актов управления кодификации и систематизации нормативно правовых актов Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 2006-2007 годы занимал должность заместителя начальника управления экспертизы подзаконных актов – начальник отдела экспертизы актов по вопросам обороны, правопорядка и внешних связи Департамента подзаконных актов Министерства юстиции Республики Казахстан.

Поступив в 2007 году в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, закончил ее в 2009 году по специальности «Государственное и местное управление».

Рашид Мынбаев в разные годы работал советником, помощником акима Южно-Казахстанской области, заведующим отдела мониторинга общественных отношений акимата ЮКО.

Кроме того, с 2016 – 2018 годы был заместителем акима города Кентау.

С 2019 года по сегодняшний день занимал пост руководителя управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент.