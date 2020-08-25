В Туркестанской области полицейские задержали учительницу, обманувшую сельчанина с соцпособием

В дежурную часть Толебийского района с заявлением обратился местный житель о том, что знакомая обманом выманила у него деньги, предложив помощь с получением соцпособий.

Мужчина отдал аферистке 100 тысяч тенге. Однако женщина не выполнила своих обещаний. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество» и начали досудебное расследование.

Полицейские Толебийского РОП задержали подозреваемую в мошенничестве и доставили ее в отдел полиции. Ею оказалась жительница Толебийского района, работающая преподавателем в одной из школ. Как выяснилось, женщина обещала сельчанину вытащить годовую сумму соцпособий. Затем присвоила деньги потерпевшего и потратила.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской о не выезде. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям.