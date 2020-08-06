Шымкентцы, которые переболели коронавирусом, получат бесплатную реабилитацию.

Как минимум 5 тысяч горожан будут восстанавливать свое здоровье после перенесенной болезни. Как рассказали в городском управлении здравоохранении, о датах говорить пока рано, протокол для реабилитации тех, кто победил COVID-19, уже разрабатывается.

«Вопросами реабилитации мы уже заняты, определенный протокол будет составлен, потому что на сегодняшний день вирус до конца не изучен. Официально у кого есть анализ будут восстанавливаться», — рассказал Тимирхан Варзилов, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.

Анастасия Новикова