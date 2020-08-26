В дежурную часть Жетысайского РОП с заявлением о вымогательстве обратился местный житель, передает Otyrar.KZ.
По словам потерпевшего, неизвестная девушка с июня текущего года шантажирует его несовершеннолетнюю дочь, угрожая опубликовать в соцсетях видео интимного характера.
До сегодняшнего дня злоумышленница выманила у потерпевших таким образом миллион тенге.
Для установления личности подозреваемой сотрудники криминальной полиции Жетысайского РОП провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
В результате чего, полицейские задержали подозреваемую с поличным при вымогательстве у потерпевшей 120 тысяч тенге.
Задержанной оказалась молодая девушка, жительница Мактаральского района. В качестве вещественных доказательств изъяли деньги и видеоматериалы.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской о не выезде.
Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.