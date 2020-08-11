Потребители Шымкента больше не будут платить за подключение и опломбировку приборов учета газа, передает Otyrar.KZ.

По результатам внеплановой проверки Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкенту на основании обращений потребителей вынесено предписание в адрес Шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» о прекращении взимания платы за подключение и опломбировку приборов учета газа.

Субъект, в свою очередь, обжаловал предписание Департамента в специализированном межрайонном экономическом суде города Шымкента, в удовлетворении которого было отказано.

Однако, постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Шымкента решение суда первой инстанции было изменено.

Департаментом было подано ходатайство в Верховный Суд РК об отмене постановления апелляционной судебной коллегии.

Постановлением Верховного суда РК отменено постановление судебной коллегии по гражданским делам, оставив в силе решение специализированного межрайонного экономического суда, тем самым обязав АО «КазТрансГаз Аймак» прекратить взимание платы за подключение и опломбировку приборов учета газа.

В результате чего, жителям города Шымкента теперь не придется платить 1086 тенге за опломбировку приборов учета газа, а также за подключение газовых установок, сумма которой составляет для физических лиц от 2902 тенге и выше, а для юридических лиц от 4001 тенге и выше в зависимости от вида газовых установок.

Во исполнение данного предписания ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» сообщило о прекращении взимания платы на указанные услуги с 15 июля 2020 года.